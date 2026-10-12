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Воронежские новости

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Воронежцам сообщили о восстановлении «Поиска», «Карт» и других сервисов «Яндекса»

Воронежцам сообщили о восстановлении «Поиска», «Карт» и других сервисов «Яндекса»

«Яндекс» постепенно восстанавливает работу своих сервисов после сбоя, который произошел днем 11 октября.

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