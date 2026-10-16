Стыковка прошла 15 октября на высоте около 400 км над Землёй Грузовой корабль Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции в рамках миссии CRS-35, рассчитанной на снабжение орбитальной лаборатории по заказу NASA.
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