Россия глазами Востока

Любопытная работа — образ России, который пихают в головы детям в некоторых незападных странах. ИНИОН РАН составил реферат школьных учебников истории стран Ближнего и Постсоветского Востока, а также Китая, делая особый упор на оценке роли и места Российской Федерации, СССР и Российской империи в историческом и политическом процессах.
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