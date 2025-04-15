Джефф Грабб уверен, что ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion анонсируют и выпустят на след...

Джефф Грабб уверен, что ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion анонсируют и выпустят на следующей неделеРемейк The Elder Scrolls 4: Oblivion – это то, чего долгое время ждали фанаты, и, согласно новым сообщениям, следующая неделя может гарантировать массу впечатлений всем поклонникам ролевой игры от Bethesda.