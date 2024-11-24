Депутат Бессараб: маткапитал через три года достигнет миллиона рублей

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с "Парламентской газетой" сообщила, что а России будет увеличиваться маткапитал и через три года достигнет миллиона рублей.
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