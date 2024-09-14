9to5Mac: Apple убрала из коробки iPhone 16 фирменные стикеры со своим логотипом

В коробку с новыми iPhone 16 не будут класть фирменные стикеры с логотипом Apple. Об этом сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на внутреннее сообщение компании, распространенное среди сотрудников розничных магазинов.
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