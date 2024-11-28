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Закон, порядок, государство

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Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» уничтожили пулеметные точки, блиндажи и живую силу ВСУ в зоне специальной военной операции

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» уничтожили пулеметные точки, блиндажи и живую силу ВСУ в зоне специальной военной операции

Артиллеристы регулярно выполняют огневое прикрытие действий мотострелковых и штурмовых подразделений в зоне СВО, уничтожая плановые и внеплановые цели.

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