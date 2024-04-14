В принципе на седьмом десятке человек ещё довольно крепок. При том, что жизнь его была благополучна, сытна, в достатке, почёте и уважении.
Бедный дедушка Дима
Комментарии
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Александр Попов
Это ХОРОШО, ТВАРИ показывают ЛИЦО.
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3 час.
Тома
В нём эта гадость была всегда внутри, а теперь вылезла наружу. Он показал себя таким, какой от есть на самом деле. Жизнь прожил, а ума не набрался! Не жаль его совсем!
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2 час.
С
Серега
Забывчивастью-не страдаю, но таких как это-ЗАБЫЛ!! КТО ЭТО???
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1 час.
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