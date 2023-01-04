В Белоруссии изменились цены на поставки российского газа

Закон об изменениях в соглашении о поставках российского газа в Белоруссию и его транспортировки ратифицировал президент республики Александр Лукашенко, следует из документа, опубликованного 4 января на белорусском национальном правовом портале.
Закон об изменениях в соглашении о поставках российского газа в Белоруссию и его транспортировки ратифицировал президент республики Александр Лукашенко, следует из документа, опубликованного 4 января на белорусском национальном правовом портале.
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