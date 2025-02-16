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Британский козырь в рукаве Киева: Против русских могут встать особые бойцы

Британский козырь в рукаве Киева: Против русских могут встать особые бойцы

Британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что его страна, в случае необходимости, готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий её безопасности.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Бритиши подлые, это факт. Но они - режиссеры, продюсеры, меценаты войны… а не как не исполнители этого спектакля.
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21 час.
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