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Китай

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Си Цзиньпин ответил на письмо представителей кенийских студентов и выпускников Пекинского университета "Цзяотун"

Пекин, 23 января /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин ответил на письмо представителей кенийских студентов и выпускников Пекинского университета "Цзяотун", призвав их продолжать вносить свой вклад в развитие дружбы между Китаем и Кенией, а также между Китаем и Африкой.

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