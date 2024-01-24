Пекин, 23 января /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин ответил на письмо представителей кенийских студентов и выпускников Пекинского университета "Цзяотун", призвав их продолжать вносить свой вклад в развитие дружбы между Китаем и Кенией, а также между Китаем и Африкой.
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