В МВД научили распознавать дипфейки, чтобы избежать мошенничества

Специалисты из управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России разработали рекомендации по определению дипфейков – видео или аудио сообщений, "подправленных" или полностью созданных с помощью искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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