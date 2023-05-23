Прокуратура США запросила документы о зарубежных сделках бывшего президента Трампа, начиная с 2017 года

Прокуратура Соединенных Штатов запросила документы о зарубежных сделках бывшего американского президента Дональда Трампа, начиная с 2017 года.
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