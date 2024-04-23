Счета минимущества Карелии были заморожены из-за судов по порту в Кеми

Продолжается судебный процесс по изъятию территории порта в Кеми из частных рук в пользу государства Текст: Елена Малишевская В распоряжении нашей редакции оказались несколько любопытных документов, приобщенных к делу по Кемскому порту.
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