Постоянный представитель Республики Крым при президенте России и вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов заявил, что западные страны задумались использовать украинских военных в качестве наемников для нарушения национальной безопасности России.
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