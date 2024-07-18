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Правительство РФ усилило поддержку медиков в сельской местности

Правительство РФ усилило поддержку медиков в сельской местности

Глава Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин проинформировал о том, что в рамках инициативы «Земский доктор» порядка млрд рублей будут направлены на то, чтобы поддержать решивших отправиться во вновь присоединённые области державы медработников.

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