Правительство РФ усилило поддержку медиков в сельской местности

Глава Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин проинформировал о том, что в рамках инициативы «Земский доктор» порядка млрд рублей будут направлены на то, чтобы поддержать решивших отправиться во вновь присоединённые области державы медработников.
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