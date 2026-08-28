В Иванове из бетонной ловушки спасли щенка енотовидной собаки

В центр помощи диким животным и птицам «Легенда» обратилась обеспокоенная девушка. Она рассказала, что как-то ночью компания молодых людей услышала странный звук, похожий на собачий вой.
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