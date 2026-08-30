Эрдоган, бен Сальман и Шариф подпишут Мекканское соглашение

7 августа в Стамбуле пройдет первое заседание политического и оборонного комитета Мекканского пакта. В нем примут участие главы МИД, обороны и генштабов стран-участников, подписавших соглашение о взаимопомощи.
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