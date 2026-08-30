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«Полное закрытие в сентябре»: «Ашан», «Магнит» и Fix Price сообщили о новом решении

«Полное закрытие в сентябре»: «Ашан», «Магнит» и Fix Price сообщили о новом решении

Крупные торговые сети «Ашан», «Магнит» и Fix Price объявили о завершении в сентябре ряда летних социальных и сезонных программ.

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