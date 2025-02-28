Бессент заявил, что США и Украина достигли соглашения по ископаемым

Global Look Press/Tarasov/Keystone Press Agency Соглашение о сотрудничестве США и Украины о полезных ископаемых осталось только подписать, заявил глава американского минфина Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.
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