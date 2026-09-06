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Зеленский подтвердил продолжение переговоров с Уиткоффом и Кушнером 7 сентября в Киеве

Зеленский подтвердил продолжение переговоров с Уиткоффом и Кушнером 7 сентября в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что переговоры с представителями США, включая спецпосланника президента Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, продолжатся 7 сентября в Киеве.

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