В честь 80-й годовщины Великой Победы в акватории Севмаша прозвучал Гудок Победы

Суда предприятий Объединённой судостроительной корпорации приняли участие во всероссийской акции.Морские буксиры «Евгений Егоров», «Николай Орлов», «Константин Коробцов», «Сергей Слесаревич» и «Василий Бочаров» в память о подвиге Красной армии и советского народа «прогудели» свои «голоса».