У Украины нет достаточного количества резервов. Поэтому наступление по двум удаленным друг от друга направлениям приведет к тому, что противник начнет метаться, считает советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков.
Александр Казаков: Россия разгромит ВСУ внезапным двойным ударом, чтобы отрезать Украину от Черного моря
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ИК
Иосиф Калинин
Помнится, Европу уже освобождали.... И что?
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1 час.
Игорь Кузнецов
Ясно куда "выдавливать" - до границ Херсонской и Запорожской областей сначала, далее - будет виднее как и что сложиться. Из освобождённых территорий Херсонской области уже формируются подразделения ВС РФ - контрактники. Они будут знать за что воюют с укронацистами. Тактика "затяжного противостояния" нам нужна и для того, чтобы ВС РФ научились воевать, а не как в первые месяцы СВО. И ВПК переходит на освоение новой техники с учётом боевого столкновения. Вспомните какие потери у нас были среди лчного состава когда брали аэродром под Киевом. Взятый "Гостомель" не смог принять основную (2 - 3 тыс. человек) группу десанта. Впоследствии от блокады Киева и его взятия Россия отказалась и войска были убраны. ... Разведданные альянса о начале военной операции России и ее первых действиях в режиме онлайн передавались украинской армии. Это, видимо, позволило ВСУ в последние моменты сманеврировать своими авиацией и ПВО.
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1 час.
ИК
Иосиф Калинин
Вы хотите сказать, что до границ Херсонской и Запорожской областей не останется украинцев? А что делать с областями, расположенными западнее?
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4 мин.
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