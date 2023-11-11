Александр Казаков: Россия разгромит ВСУ внезапным двойным ударом, чтобы отрезать Украину от Черного моря

Игорь Кузнецов

Ясно куда "выдавливать" - до границ Херсонской и Запорожской областей сначала, далее - будет виднее как и что сложиться. Из освобождённых территорий Херсонской области уже формируются подразделения ВС РФ - контрактники. Они будут знать за что воюют с укронацистами. Тактика "затяжного противостояния" нам нужна и для того, чтобы ВС РФ научились воевать, а не как в первые месяцы СВО. И ВПК переходит на освоение новой техники с учётом боевого столкновения. Вспомните какие потери у нас были среди лчного состава когда брали аэродром под Киевом. Взятый "Гостомель" не смог принять основную (2 - 3 тыс. человек) группу десанта. Впоследствии от блокады Киева и его взятия Россия отказалась и войска были убраны. ... Разведданные альянса о начале военной операции России и ее первых действиях в режиме онлайн передавались украинской армии. Это, видимо, позволило ВСУ в последние моменты сманеврировать своими авиацией и ПВО.