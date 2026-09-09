MES Futures Pre-Market GEX: Short Gamma Breakdown Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MESU2026 greig The MES (Micro E-mini S&P 500) has broken below its key structural pivot ahead of the regular trading session, shifting the Market Maker regime into Short Gamma territory.
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