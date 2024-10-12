🔥Победитель заезда № 5 (Рысь под седлом) 🐴Мальта (наездник Литвинов С. владелец Михеев Н. Михайловский район).
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🔥Победитель заезда № 5 (Рысь под седлом) 🐴Мальта (наездник Литвинов С. владелец Михеев Н. Михайловский район).