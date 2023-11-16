Кровь новосибирских доноров закрывает потребности города и региона

Донорам, посетившим ресурсный центр, нужно было заполнить анкету, пройти регистрацию, получить направление на экспресс-обследование, сдать кровь из пальца на гемоглобин и группу крови и пройти осмотр врача.
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