Бастрыкин поручил возбудить дело из-за крутого пандуса в крымском селе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Инвалид-колясочник, который проживает в многоквартирном доме в одном из сел Нижнегорского района Крыма, лишен возможности самостоятельно выходить на улицу, из-за пандуса, установленного с нарушениями.
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