В России повысили минимальную цену на водку

С сегодняшнего дня России повышена минимальная цена на водку, пишет «Коммерсант». Согласно новому приказу Минфина, минимальная отпускная цена для производителей составит 287 рублей за 0,5 литра, что на 41 рубль больше, чем было ранее.
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