Глава Камчатки проверяет работу аптеки в отдаленном районе

Глава Камчатки проверил работу аптеки в отдаленном районе. В ходе визита губернатора Владимира Солодова в аптеку №35 Камчатской аптечной компании в Алеутском районе он ознакомился с ассортиментом товаров, пообщался с местными жителями и поручил обеспечить доставку медикаментов ближайшим рейсом.
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