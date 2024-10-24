Глава Камчатки проверяет работу аптеки в отдаленном районе

Глава Камчатки проверил работу аптеки в отдаленном районе. В ходе визита губернатора Владимира Солодова в аптеку №35 Камчатской аптечной компании в Алеутском районе он ознакомился с ассортиментом товаров, пообщался с местными жителями и поручил обеспечить доставку медикаментов ближайшим рейсом.