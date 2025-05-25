Первая книга Кузьмича «РассКузики, или Особенности национального артиста» появилась в библиотеках Красногвардейского района Петербурга

Актер Виктор Бычков подарил первый экземпляр издания БКЦ «Нота» Известный российский актёр Виктор Бычков и его супруга Полина Бычкова-Белинская представили свою первую книгу «РассКузики, или Особенности национального артиста» в библиотеке «Нота».
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