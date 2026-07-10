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LAB отскочил выше $1 после сжигания токенов, но впереди новые разблокировки

Токен LAB восстановился после падения ниже $1, взлетев на 25% за сутки — до отметки около $1,17. Ранее в июле актив показал резкие качели: с минимума $5,68 он вырос до $18,32, после чего последовал резкий обвал и три подряд снижения по итогам торговых дней.

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