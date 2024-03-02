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Эксперт о новой программе для ветеранов СВО «Время героев»: «Новый проект актуален и своевременен»

Эксперт о новой программе для ветеранов СВО «Время героев»: «Новый проект актуален и своевременен»

МОСКВА, 2 марта, ФедералПресс. 29 февраля в ходе ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию глава государства анонсировал новую программу для ветеранов СВО «Время героев».

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