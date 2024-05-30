Источник назвал сроки перехода на Тихоокеанский флот пятой Варшавянки

Дизель-электрическая подлодка "Можайск" проекта 636.3 (шифр "Варшавянка"), построенная на "Адмиралтейских верфях", совершит межфлотский переход с Балтики на Тихоокеанский флот после Главного военно-морского парада (ГВМП), который планируется провести 28 июля.
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