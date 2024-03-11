Кожевников о вылете «Салавата»: «О какой победе речь, если команда накануне плей-офф вся в долгах? Это наше поколение умело побеждать за «спасибо»

– Александр Викторович, получается, напрасно на вас хоккейный Башкортостан обижался – ваш прогноз перед стартом плей-офф на серию «Салавата» и «Трактора» оказался абсолютно точным! – Ребята, я еще не все говорил, чтобы не мешать хоккейные дела с околохоккейными.
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