Роскошный седан Denza Z9 от BYD: официальные фото интерьера

Китайская марка раскрыла почти все подробности о четырёхдверке, но сюрприза не вышло: «девятка» в точности повторяет хэтчбек Z9 GT! По салону унификация поразительная, причём вопреки трендам седан концерна BYD не крупнее: колёсная база и ширина совпадают с точностью до миллиметра.