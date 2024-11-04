Роскошный седан Denza Z9 от BYD: официальные фото интерьера

Китайская марка раскрыла почти все подробности о четырёхдверке, но сюрприза не вышло: «девятка» в точности повторяет хэтчбек Z9 GT! По салону унификация поразительная, причём вопреки трендам седан концерна BYD не крупнее: колёсная база и ширина совпадают с точностью до миллиметра.
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