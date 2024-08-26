Обзор игрового WQHD-монитора DIGMA Pro Art L: не судите по внешнему виду

Бренд DIGMA Pro отметился в конце 2023 года выходом серии мониторов Art. Устройства получили минималистичный дизайн, напоминающий фирменный стиль компании Apple, и предложили интересный набор характеристик, соответствующий современным тенденциям.
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