Священник признал вину по 109 эпизодам преступлений против детей

www.globallookpress.com/Christoph Reichwein/dpa Священник Эдвард Галлахер признал себя виновным по 109 эпизодам, связанным с сексуальной эксплуатацией мальчиков при помощи интернета.
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