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Три автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске: пострадала 10-летняя девочка

Три автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске: пострадала 10-летняя девочка

Десятилетняя девочка получила травмы в ДТП с тремя автомобилями в Южно-Сахалинске. Авария произошла утром 6 октября в районе дома № 36 на улице Горького, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

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