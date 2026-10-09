«Окей»: Трамп отреагировал на слова Зеленского о «слабости» США из-за сделки с Россией

Ранее Зеленский назвал решение Трампа о топливной сделке с РФ проявлением «слабости».Президент США Дональд Трамп кратко отреагировал на заявление Владимира Зеленского, который раскритиковал договоренности Вашингтона и Москвы о поставках российского топлива.
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