«Окей»: Трамп отреагировал на слова Зеленского о «слабости» США из-за сделки с Россией

Ранее Зеленский назвал решение Трампа о топливной сделке с РФ проявлением «слабости».Президент США Дональд Трамп кратко отреагировал на заявление Владимира Зеленского, который раскритиковал договоренности Вашингтона и Москвы о поставках российского топлива.