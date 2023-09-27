Под угрозой атаки морских дронов Новороссийск и Сочи

Германия, пообещавшая Украине поставить морские дроны-камикадзе, не имеет их у себя на вооружении. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Гундаров.
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