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Аргументы и Факты

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Девятилетний мальчик из КНР побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Девятилетний мальчик из КНР побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Девятилетний житель Китая Сюаньи Генг установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика на соревнованиях Guangzhou Grand Open.

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