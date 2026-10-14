Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Динияр Билялетдинов считает, что гол в ворота «Барселоны» в матче Лиги чемпионов придаст уверенности полузащитнику «Галатасарая» Алексею Батракову.
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