Ночное заявление Кадырова: "Самое эпичное покидание поля боя"

Очень тревожный и волнующий видеоряд внезапно ночью появился в социальных сетях Рамзана Кадырова. Граждане России не смогли просто пройти мимо заявления главы Чеченской Республики и не остались равнодушными.
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