В Теучежском районе судебно-медицинские эксперты осуждены за получение взяток

В Теучежском районе судебно-медицинские эксперты осуждены к длительным срокам лишения свободы за получение взяток, превышение должностных полномочий и хищенияТеучежский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении заведующего отделением экспертного учреждения и судебно-медицинского эксперта.
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