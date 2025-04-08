В Крыму и Севастополе отозвали 29 деклараций на местную продукцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Россельхознадзор отозвал 29 деклараций на продукцию животного происхождения производителей Крыма и Севастополя, сообщают в Азово-Черноморском межрегиональном управлении.
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