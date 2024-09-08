Мигранты из разных стран схлестнулись за право работать в России: У кого самое мощное лобби?

ПМ

Павел Миллер

Хвостатый "помощник" повара-мигранта лично пробует "куриний сомса" покупателей А в это время их коллега и соотечественник отправил на больничную койку почти 100 любителей шаурмы. Больше половины из них – дети. В Санкт-Петербурге в ларьке на перекрёстке Белы Куна и Софийской под вывеской «Свежая выпечка» продают "куриний сомса", "картошка перожок" и "сосиск тест". Выпечка у мигрантов настолько вкусная и свежая, что даже "младший повар" не может устоять – лично пробует каждую булочку. Очевидец снял на видео, как по прилавку бегает здоровенная крыса и надкусывает пирожки. На заднем плане мелькает продавец или повар. Он не обращает на дегустатора никакого внимания. А что такого, автор "куриний сомса", наверняка, привык делить трапезу с братьями меньшими. А то, что в России обычно люди едят отдельно от грызунов, его не волнует. В хиджабе и очень голодная Ну как тут не вспомнить другой питерский общепит, где повариха в хиджабе также жадно впивалась зубами в свежеприготовленную для клиентов шаурму. Снимала пробу, как говорится. А когда опешившие очевидцы предъявили за происходящее администратору, тот развёл руками: мол, ничего не можем с этим поделать. А дословно: «Мы ей говорили. Она не слушается». Нормальный ответ? То есть руководство в курсе происходящего и никак не может (не хочет?) повлиять. Среднеазиатские специалисты же настолько ценные, что их даже нельзя уволить. Причём происходило (а, может, и до сих пор происходит) это не в какой-то мигрантской забегаловке, а в супермаркете «Перекрёсток» (в Кирпичном переулке). Если клиенты этих питерских заведений пока и не попадали в инфекционку, то это только дело времени. А вот в Карелии на днях мигрантская чета кулинаров отправила на больничную койку десятки семей с детьми. Семья мигрантов потравила почти 100 человек С 1 по 4 сентября в инфекционное отделение Сегежской ЦРБ (Карелия) привезли 87 человек. Из низ большинство – дети (46). Всем стало плохо после употребления шаурмы из харчевни «У мусы». Часть пострадавших лечится амбулаторно, а 26 госпитализировали. Среди тех, кого положили в больницу, 16 несовершеннолетних. Состояние пациентов — средней тяжести. Уже есть улучшения. Всё необходимое для лечения в больнице имеется, в том числе бактериофаги (антимикробные препараты – прим. автора), — сообщили в Минздраве. У первых трёх заболевших уже выявили сальмонеллез. Лабораторные исследования продолжаются. Так что, скорее всего, пациентов с таким диагнозом будет больше. На карантин закрыли две школы, где учатся заболевшие сальмонеллезом дети. Такое постановление подписал главный санитарный врач Карелии для предупреждения дальнейшего распространения острых кишечных инфекций среди учащихся и персонала. Сейчас идёт эпидрасследование. Возбуждено уголовное дело (реализация товаров, не отвечающих требованиям безопасности). Задержали владельца ларька, где продавалась отравленная шаверма. Он же повар. Бизнес вёл вместе с женой. Адвокат настаивал на домашнем аресте. Но мы знаем, что в таких случаях у граждан иностранных государств просыпается сильная тяга к Родине. Поэтому суд принял правильное решение. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца (до 2 ноября), – сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. Эксперты считают, что, кроме хозяина киоска, за заражение ответят местные чиновники. Но пока никого из них не привлекли. Ужасно, что в такое заведение жители Сегежа, в том числе коренные, ходили целыми семьями. Кормили этим своих детей. Вот такой «халяль». Вот такой горький урок. КСТАТИ Шаурма лишает жизни Надеемся, Минздрав прав, и все пациенты идут на выздоровление. Но мы напомним, что бывает и по-другому. Ведь совсем недавно повара-мигранты (под руководством русских руководителей, не будем это умалчивать) потравили 300 человек, двоих из которых врачи не смогли спасти. Повар компании-производителя фасоли, гражданин Таджикистан Карим Норматов. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Пострадавшие - из Москвы, Подмосковья, Нижегородской области и Казани. Готовая продукция поставлялась в магазины нескольких городов. Все несчастные ели салат «Лобио» с испорченной консервированной фасолью. Диагноз – ботулизм. Это было вот только в конце июня. Неужто уже забыли и снова доверяем мигрантам своё здоровье и жизни?