Помните, как в Швеции наводнённой эмигрантами из мусульманских стран полиция охраняла проведение перфомансов, какого-то уникального индивидуума, который публично сжигал Коран? Сегодня его дело, где обвиняемым был этот персонаж, должен был рассматривать окружной суд Стокгольма, но заседание было отмечено из-за того, что «один из обвиняемых умер».
На что он надеялся?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Мразь нацистская, ты где эту клевету выискал, что Ленин на людей охотился в Шушенском? Докажи это подонок мерзейший. Таких, как ты, на кол садить надо, сволочей антироссийских
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2 час.
ИА
Ирина Александровна
верно
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2 час.
TB
Tatyana Boyko
Вы знаете, а и неудивительно! Это должно было случиться, потому что и суду стало легче, и тем кто заказал этот поступок. Нет тела, нет дела. Теперь не найдут убийцу.
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46 мин.
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