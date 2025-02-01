На что он надеялся?

Мразь нацистская, ты где эту клевету выискал, что Ленин на людей охотился в Шушенском? Докажи это подонок мерзейший. Таких, как ты, на кол садить надо, сволочей антироссийских

TB

Tatyana Boyko

Вы знаете, а и неудивительно! Это должно было случиться, потому что и суду стало легче, и тем кто заказал этот поступок. Нет тела, нет дела. Теперь не найдут убийцу.