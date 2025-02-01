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Свежие комментарии

На что он надеялся?

На что он надеялся?

Помните, как в Швеции наводнённой эмигрантами  из мусульманских стран полиция охраняла проведение перфомансов, какого-то уникального индивидуума, который публично сжигал Коран?   Сегодня его дело, где обвиняемым был этот персонаж,  должен был рассматривать окружной суд Стокгольма, но заседание было отмечено из-за того, что «один из обвиняемых умер».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Мразь  нацистская, ты  где  эту клевету  выискал, что Ленин  на  людей  охотился  в  Шушенском? Докажи  это  подонок  мерзейший. Таких, как ты, на кол садить  надо, сволочей антироссийских
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2 час.
ИА
Ирина Александровна
верно
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2 час.
TB
Tatyana Boyko
Вы знаете, а и неудивительно! Это должно было случиться, потому что и суду стало легче, и тем кто заказал этот поступок. Нет тела, нет дела. Теперь не найдут убийцу.
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46 мин.
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