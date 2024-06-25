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Ушаков: Даты визита лидера Палестины Махмуда Аббаса в Москву определены

Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию уже определен, даты его приезда в Москву согласованы. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков во вторник, 25 июня, сообщил журналистам, что с Аббасом даты его приезда в столицу России согласованы.

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