Ушаков: Даты визита лидера Палестины Махмуда Аббаса в Москву определены

Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию уже определен, даты его приезда в Москву согласованы. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков во вторник, 25 июня, сообщил журналистам, что с Аббасом даты его приезда в столицу России согласованы.