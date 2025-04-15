В ГД предложили приравнять пострадавших от радиации военных к инвалидам боевых действий

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 15 апреля внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается отнести к категории инвалидов вследствие военной травмы бывших военнослужащих, пострадавших из-за высоких доз радиации, полученных, в частности, во время испытания ядерного оружия.