Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В ГД предложили приравнять пострадавших от радиации военных к инвалидам боевых действий

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 15 апреля внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается отнести к категории инвалидов вследствие военной травмы бывших военнослужащих, пострадавших из-за высоких доз радиации, полученных, в частности, во время испытания ядерного оружия.

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