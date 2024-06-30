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«Шок в Киеве, КНДР вступает в СВО»: Линия Суровикина просто «цветочки», северокорейские военные готовят настоящий кошмар для ВСУ: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 30.06.24 г.

«Шок в Киеве, КНДР вступает в СВО»: Линия Суровикина просто «цветочки», северокорейские военные готовят настоящий кошмар для ВСУ: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 30.06.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 30 июня 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 30.

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Татьяна Новикова
Автор! Не гони гусей!
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